«Devo ancora parlare con il mio assistito: per il momento non ho alcuna dichiarazione da fare». L'avvocato Loris Tosi di Mestre, difensore di Fabio Gaiatto, annuncia che si recherà oggi nel carcere di Pordenone per incontrare il trader di Portogruaro arrestato ieri con l'accusa di aver truffato centinaia di risparmiatori. Il legale aspetta di poter studiare l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Pordenone per valutare le accuse formulate a carico del 43enne portogruarese. Prima dell'estate, Gaiatto si era presentato...