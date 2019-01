DETTI E CONTRADDETTI ROMA Anche i populisti salvano le banche, ma quando lo facevano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DETTI E CONTRADDETTIROMA Anche i populisti salvano le banche, ma quando lo facevano gli altri, che strepiti, che orrore, no alla «bancocrazia e viva la democrazia», e abbasso Etruria. Ma adesso evviva Carige. Perché il salvataggio populista è virtuoso, quello dem è scandaloso. «Avete salvato le banche truffaldine e decotte in 18 minuti!», tuonava il Dibba alla Camera il 12 luglio del 2017. Un anno e mezzo prima degli 8 minuti di consiglio dei ministri per decidere il salvataggio grillino della banca della città di Beppe Grillo così...