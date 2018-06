Detriti sulle strade, campi distrutti: anche Seren è messo in ginocchio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SEREN DEL GRAPPAPioggia e grandine non hanno risparmiato il comune di Seren del Grappa che ieri ha registrato strade inondate di sassi e ghiaia oltre a tombini che sono andati in pressione alzando vere e proprie colonne d'acqua. La bomba d'acqua unita ad una fitta grandinata ha colpito ieri mattina anche le pendici del Grappa. In particolare, ad essere stata maggiormente coinvolta, la valle di Seren, anche se alla fine tutto il territorio ha registrato danni. In particolare macchine bugnate dai chicchi di grandine caduti e grandi come...