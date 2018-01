«Detenzione a fini educativi: a Padova benefici per tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE COOPERATIVEPADOVA Per tutti è il modello Padova. Un carcere «che funziona, con un bassissimo tasso di recidiva e che è da ammirare» per usare le parole del provveditore agli istituti penitenziari del Triveneto Enrico Sbriglia, dove a fare la parte del leone nell'elenco delle eccellenze sono le due cooperative Ristretti Orizzonti e Giotto. Realtà lontana dalle parole usate dal colonnello dei carabinieri Oreste Liporace nel lanciare l'allarme su otto ladri ora in cella ma presto liberi di tornare a scorrazzare. «L'unico commento che mi...