Destino incerto per De Paul, i tifosi lo acclamano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

É nel periodo migliore della sua carriera. E lo sa bene, tanto da aver detto con largo anticipo di volersi cimentare in sfide più prestigiose, Champions League su tutte. Ma al momento Rodrigo De Paul, dopo l'esperienza in Copa America con l'Argentina, non ha ancora quei pretendenti capaci di soddisfare le richieste dell'Udinese: 30 milioni di euro per garantirsi le prestazioni del trequartista. E se non arriveranno offerte, il numero dieci è destinato a rimanere a Udine, almeno fino a gennaio. I tifosi sperano che sia così, vista...