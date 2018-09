Denunciato uno dei tre aggressori. Nei guai anche la vittima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

In tre hanno colpito un 28enne con il coccio di una bottiglia spaccata per derubarlo dello zaino, sabato notte intorno alle 4 in via San Francesco. I carabinieri sono riusciti a individuare uno degli aggressori, che è stato denunciato in stato di libertà, per il reato di rapina in concorso: si tratta di S.B.R., 20enne, tunisino, irregolare.A finire nei guai, però, è stata anche la vittima, Bilel Chebi, che sabato notte è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale, dove era stato curato e dimesso con una prognosi di 15 giorni per...