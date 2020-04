DENUNCIATO

A spasso per le calli con qualche grammo di hashish in tasca. Non esattamente quella che si dice condizione di primaria necessità, quella che in tempo di coronavirus è necessaria per poter uscire per non incorrere in una multa per violazione del decreto del presidente del Consiglio. La notte scorsa, i carabinieri hanno denunciato un sedicenne veneziano perché trovato in giro per Rialto con lo stupefacente addosso. I militari, di ronda per i controlli anti-Covid, hanno notato due uomini sul ponte e quindi si sono avvicinati per chiedere spiegazio ne.

I due, alla vista dei carabinieri, si sono dati alla fuga prendendo direzioni diverse. Dopo un breve inseguimento tra le calli, uno dei due è stato bloccato e portato in caserma per accertamenti. Il ragazzo, appunto, con sé aveva dell'hashish, un bilancino di precisione e del cellophane per il confezionamento dei pacchetti per i clienti. Lo stupefacente è stato sequestrato e il 16enne, in quanto minore, è stato accompagnato dal padre. Nel frattempo, però, è partita la segnalazione alla procura dei minori. Al ragazzo, inoltre, è stata contestata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa governativa anti contagio da coronavirus, perché trovato appunto fuori casa senza un valido motivo.

I carabinieri ora sono alla ricerca del secondo fuggitivo: le speranze di non essere individuato, per lui, sono basse. I militari potrebbero identificarlo già nelle prossime ore. Anche per lui arriverà la sanzione che può variare dai 400 ai 3mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA