BELLUNO È in calendario per il 17 gennaio la vaccinazione degli iscritti all'Albo Odontoiatri. Ad effettuare le vaccinazioni il Sisp del Dipartimento Igiene dell'Usl Dolomiti. La modalità è quella del drive-in come già avvenuto due domeniche fa per i medici di base. Il luogo d'incontro è il piazzale dell'ospedale San Martino di Belluno.

Insomma, anche per i dentisti sono in arrivo i vaccini. Si è quindi sbloccata la situazione d'impasse che pareva escludere la categoria. L'Usl Dolomiti ne ha dato comunicazione al presidente degli Odontoiatri della provincia di Belluno, Alessandro Zovi: «Le notizie che si sono susseguite riguardanti la vaccinazione per il personale sanitario non chiarivano inizialmente la presenza dei libero-professionisti nell'elenco dei vaccinati della prima ora. Nel piano vaccinale adesso rientriamo tra coloro che saranno sottoposti a vaccinazione nel primo gruppo è la considerazione di Zovi - a prescindere, infatti, dalla grande attenzione che poniamo al controllo dell'infezione, è assolutamente consigliabile che tutti i dentisti siano vaccinati». Una novità che rassicura anche i pazienti che devono, per forza, togliersi la mascherina: «La più recente letteratura mondiale afferma che solo l'1% dei dentisti si sono infettati di Covid 19 rassicura Zovi - dimostrando che le precauzioni che i nostri dentisti adottano da sempre, quindi anche da prima della presenza di questo virus, sono veramente efficaci, sia per la protezione del medico-dentista, sia per la protezione del paziente». Certo è che anche l'attività dei dentisti ha subito una forte riduzione, con conseguente sofferenza economica, in quanto la maggior parte degli iscritti esercita esclusivamente la libera professione.

«Nonostante ciò non sono a conoscenza di chiusure di studi professionali», conclude Zovi, un veterano dell'Ordine: dal 1994 fa parte della Commissione odontoiatri di Belluno, dal 2008 al 2017 componente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, appena rieletto, per i prossimi 4 anni, alla guida della categoria provinciale.

