Dengue in città, piano anti-contagio

IL CASOBELLUNO Emergenza sanitaria in città. Un caso di Febbre dengue riscontrato al reparto Malattie infettive del San Martino fa scattare tutte le misure del caso. Disinfestazioni straordinarie sono previste questa notte e la prossima, come disposto dall'ordinanza emanata in tutta urgenza ieri pomeriggio dal sindaco Jacopo Massaro. Il primo cittadino tuttavia rassicura la popolazione, prima che si diffonda l'isteria da dengue: «Non ci sono rischi di contagio», dichiara.IN LABORATORIOIeri mancava ancora l'ultimo test di conferma, ma i...