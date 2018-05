CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Denaro dal Sandonatese alla Siria per finanziare i terroristi. Questa è l'ipotesi investigativa della guardia di finanza di Venezia, che ieri ha perquisito un imprenditore siriano titolare di un'impresa edile a Musile di Piave, dove risiede da molti anni, e un suo connazionale residente a Olbia, in Sardegna, ma con casa anche a San Donà di Piave.Gli accertamenti, condotti dalla Procura antiterrorismo di Venezia, si sono inseriti in una più vasta operazione antiterrorismo che ieri ha portato all'arresto di 14 persone, in esecuzione di due...