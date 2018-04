Democrazia e libertà i valori da preservare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CELEBRAZIONETREVISO Dal 1945 al 2018. Per ricordare che la democrazia, la libertà, la pace, una società più equa non sono conquiste definitive, una volta per tutte, ma vanno costruite giorno per giorno anche oggi. La festa della Liberazione, nella Marca, vuole rappresentare un ponte dal 25 aprile di 73 anni fa all'attualità, per ribadire come questa ricorrenza non debba andare oltre la doverosa commemorazione storica, ma rafforzare soprattutto i valori che allora furono posti alla base dell'Italia repubblicana e della sua Costituzione....