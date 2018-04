Democratici uniti al Colle niente sponde a Di Maio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Incredibile a dirsi, il Pd ascende unito al Colle. Il miracolo si deve tutto o in gran parte a Giggino Di Maio, che con la sua polpetta al cianuro di volersi sedere al tavolo della trattativa con il Pd «ma senza Renzi», ha facilitato, se non risolto, i problemi interni al Pd medesimo. Vade retro. Si va da chi, come Ettore Rosato, sospetta che il M5S «ha già chiuso da tempo l'accordo con il centrodestra, come si è visto per le presidenze delle Camere», a chi, come Alessia Morani, insinua che Di Maio «voglia usare...