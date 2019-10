Demenza senile, 1.300 artigiani impegnati nella cura quotidiana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TERZA ETÀUDINE Sono 1.300 i care giver artigiani che si occupano di demenze senili. Far fronte alla malattia di Alzheimer per un piccolo artigiano può essere devastante. Anzitutto a livello personale, ma anche per gli effetti che il ritrovarsi a gestire una demenza senile in famiglia può avere sull'impresa. Lo ha dettoil presidente dell'Anap di Confartigianato-Imprese Udine, Pierino Chiandussi, presentando alla stampa la decima edizione della Serata sull'Alzheimer prevista per venerdì 11 ottobre, alle 20, nell'auditorium dello Stadio...