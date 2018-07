«Deluso dall'Italia, torno in Ghana» Con 1.400 euro per cinque mucche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPADOVA Il viaggio d'andata è durato 24 mesi, ed è stato tutto tranne che un semplice viaggio. Prima l'attraversata del deserto, poi la drammatica esperienza del carcere libico, alla fine lo sbarco a Lampedusa e l'arrivo in una città - Padova - di cui lui nemmeno conosceva l'esistenza. Il viaggio di ritorno, invece, è durato il tempo del tragitto in treno e poi di un volo aereo: da Padova a Roma e dalla capitale ad Accra, per mettere nuovamente piede in Ghana e dire addio al sogno italiano. Amoako Kwadwo, 19 anni, dopo due anni ha...