DELUSIONE

VENEZIA E' arrivata ieri, come un fulmine a ciel sereno, la notizia che lo spettacolo pirotecnico del Redentore è stato annullato. Una doccia freddissima per la Parente Fireworks di Melara, che anche quest'anno era stata scelta per illuminare il cielo della città più bella al mondo.

Ho appreso la notizia direttamente da Facebook - ammette una delle segretarie della plurisecolare ditta di origini pugliesi, di stanza in Alto Polesine dalla metà del Novecento - Saremo costretti a mettere i dipendenti di nuovo in Cassa Integrazione, dopo che sono stati impegnati negli ultimi sette giorni a Venezia, per organizzare al meglio lo spettacolo. Avevamo anche passato il parere favorevole dell'apposita Commissione di sicurezza. Da quello che so in tantissimi turisti avevano già prenotato barche e alberghi, per assistere ad una serata a dir poco affascinante. L'annuncio clamoroso e del tutto inatteso del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha colto in contropiede la Parente, che proprio con lo spettacolo del Redentore contava di iniziare la stagione del post Covid-19, dato che finora erano stati annullati tutti e 400 gli spettacoli in programma.

Lo spettacolo avrebbe dovuto essere di 41 minuti, ossia un minuto in più rispetto a quello dello scorso anno - spiega Antonio Parente, che ha seguito in prima persona tutte le procedure - Era stato pensato come un omaggio a Venezia e al popolo veneto. Tant'è che lo avevamo intitolato La notte veneta. Volevamo raccontare con le luci e i colori dei fuochi, la città più romantica del pianeta. Quattro i quadri d'azione: nel primo spazio il tricolore e la bandiera veneta, il secondo era stato pensato per l'arte, nel terzo il cielo sarebbe stato illuminato dai colori oro e bianco, in omaggio alla bellezza del nostro territorio; infine l'amore, con oro, rosso e tanti cuori. Era stato preparato un materiale a dir poco importante: 2.500 chilogrammi di fuochi, che sarebbero stati sparati in cielo per un totale di 6.000 pezzi principali, arrivando a quota 45.000 con quelli secondari. Non erano previste colonne sonore di accompagnamento, come da tradizione. Avevamo 15 persone sul posto, a presidiare i vari galleggianti da dove partivano i fuochi. I Parente, dopo la recente manifestazione di protesta a Roma degli operatori di settore, assieme all'altra ditta polesana, Martarello Group, erano subito partiti alla volta di Venezia, per preparare tutto quanto alla perfezione. Il nostro primo spettacolo a Venezia è datato 1989 - conclude Antonio Parente - In occasione del celebre concerto dei Pink Floyd. Poi siamo rimasti qualche anno senza fare spettacoli a Venezia, ma da circa dieci anni eravamo sempre stati noi ad accendere i festeggiamenti del Redentore. Quest'anno era prevista pure la diretta sui canali social. Insomma, una delusione cocente per una ditta, che come la Martarello, aveva già previsto una perdita di almeno 5 milioni di euro, non potendo fare alcun tipo di spettacolo nel 2020.

Marco Scarazzatti

