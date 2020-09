L'AUTONOMIA

TREVISO il messaggio autonomista lanciato da Simonetta Rubinato non passa. Guardando i risultati pare evidente che l'elettore medio trevigiano, per non parlare di quello Veneto, individua solo Luca Zaia come unica speranza per ottenere la tanto sospirata autonomia. E questo concetto, così chiaro nella sua essenzialità, è stato ribadito più volte e con grande orgoglio anche al K3. La Rubinato ne ha avuto la conferma guardando i dati: il suo movimento politico, interamente votato all'autonomia, si attesta attorno all'uno per cento nella Marca. Quando lo spoglio delle schede era arrivato appena a metà, era addirittura sotto. Dura con questi numeri anche solo pensare all'ingresso in consiglio regionale.

LA DIFESA

«Lo avevamo detto fin dall'inizio - ribatte Rubinato - la nostra era una start up che coglieva l'occasione del voto regionale per avviare un progetto politico, e prima ancora culturale. Ora, quando sono state scrutinate appena il 12 per cento delle sezioni, non siamo in grado di dare un giudizio definitivo sulla nostra partecipazione. Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficilissima per le condizioni impari del confronto. Una cosa è certa: l'effetto polarizzazione sul terzo mandato di Zaia sta provocando un vero e proprio tsumani su tutte le altre liste anche del Centrodestra». Per l'ex senatrice e deputata il governatore uscente ha saputo trarre grande vantaggio da alcune situazioni: «Zaia - attacca - che ha gestito con capacità la difficile emergenza Covid, ha trovato davanti a sé delle praterie, soprattutto per responsabilità di un centro sinistra ancora una volta arrivato impreparato all'appuntamento».

IL TIMORE

Rubinato non nasconde anche un suo timore: «Il trionfo di Zaia, al quale vanno i nostri auguri, rappresenta un elemento di criticità per la rappresentanza democratica in questa regione. E carica il governatore di grandissime responsabilità soprattutto in merito alla trattativa con il Governo per l'autonomia. Zaia, che ha surclassato la Lega, prenda il coraggio a piene mani e investa sulla sua popolarità per far fare al Veneto quel balzo che merita, perché è evidente con i risultati di oggi che qui tutte le forze politiche sono uscite sconfitte. Al di là del nostro risultato che valuteremo a bocce ferme, noi pensiamo che in Veneto ci sia lo spazio per un movimento regionale sul modello del Svp o della Csu bavarese e continueremo a lavorare sul territorio per radicarlo».

