DEGRADOVENEZIA La riva a rischio crollo tra la Pietà e la caserma Cornoldi sarà finalmente risanata. E i lavori saranno terminati prima dell'inizio dell'estate. È la prima volta che si raggiunge un'intesa veloce tra Comune ed ex Magistrato alle Acque, ma evidentemente la situazione era tale da non poter più tergiversare su costi e competenze. Il moto ondoso in Bacino e il passaggio delle grandi navi, con lo spostamento di grandi masse d'acqua, hanno negli anni indebolito le fondamenta e ormai la situazione è drammatica: pietre angolari...