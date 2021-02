DEGRADO URBANO

VENEZIA È accaduto ancora, in una zona del centro storico che lo scorso novembre era già stata teatro di un'aggressione ai danni di un uomo minacciato con un martello da dei giovani che volevano portargli via qualche soldo. Protagonista suo malgrado della spiacevole vicenda avvenuta lunedì sera, è stata stavolta una signora americana, sulla settantina, minacciata con una corda da tre ragazzini. La donna vuole rimanere anonima ma il suo racconto ha colpito Giuseppe Baldan, diacono di Gesuati, Carmini e San Trovaso, tanto da volerlo condividere. Con l'obiettivo di accendere i riflettori su una situazione che a suo dire sta diventando pericolosa per i residenti del perimetro che comprende Sant'Agnese, Accademia e Salute.

I FATTI

«Questa signora arriva in città ogni anno, fermandosi qualche mese racconta Baldan Lunedì stava rientrando da una passeggiata, quando una volta salita sul ponte di legno della Salute si è sentita chiamare in italiano da tre ragazzi. Al che lei ha fatto finta di niente, ma loro hanno continuato a starle con il fiato sul collo, arrivando persino a sfiorarla con una corda. Tutto è avvenuto tra le 18.30 e le 19». La reazione della donna è stata immediata: dopo aver gridato di non toccarla, è scappata via. Non è chiaro su cos'abbia spinto i giovani al grave gesto, ma è probabile che volessero racimolare qualche euro spaventandola. A questo fatto se n'è presto aggiunto un ulteriore, registrato più o meno nello stesso orario. A trovarsi coinvolta nell'accaduto un'altra signora, questa volta alle Zattere. «Tre giovani le hanno intimato di dar loro un euro spiega il diacono, domandandosi se il gruppetto in questione fosse lo stesso che aveva agito alla Salute e al suo diniego hanno iniziato ad inveirle contro». La situazione, di certo facilitata da un'atmosfera del tutto anomala, in cui botteghe e locali si ritrovano ad abbassare la serranda anzitempo, comincia a pesare. A dichiararlo è lo stesso Baldan, allarmato dall'escalation che avvenimenti come quelli descritti hanno avuto nell'ultimo periodo. Tanto da essersi rivolto personalmente al comandante della Polizia locale, Marco Agostini, chiedendo un intervento tempestivo in termini di sorveglianza. Perché in chi abita la zona dopo una certa ora d'improvviso deserta, buia e silenziosa non può che accrescere l'insicurezza.

AMAREZZA

«Sono preoccupato», confida il diacono, auspicando che i controlli siano incrementati presto. E riportando altri sgradevoli fatti. «Lunedì alcuni ragazzi sarebbero entrati in un negozio di alimentari addentando un pezzo di pane, andandosene subito dopo. Mentre alle forze dell'ordine ho già segnalato il caso di un giovane spacciatore che consegnerebbe droga a domicilio». Per Baldan non ci sono dubbi: nella città lagunare si sta assistendo ad una vera e propria emergenza educativa.

Marta Gasparon

