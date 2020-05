Una somma di 40mila euro omnicomprensiva per le attività di ricovero. È quanto l'Usl 1 Dolomiti ha pagato alla società Gvm Cortina srl, che è autorizzata all'esercizio al Padiglione Putti di Cortina anche alla funzione di ricovero con 18 posti letto di medicina generale. Letti preziosi nel periodo dell'emergenza Covid, come sottolinea la stessa Usl nella delibera con cui ha dato il via libera al pagamento, imputato al bilancio 2020. «In particolare -spiega l'Usl a marzo con il virus, è stato indispensabile attivare con urgenza posti letto ulteriori rispetto a quelli già presenti negli Ospedali aziendali». «Tale necessità - prosegue l'Usl - è stata determinata dall'esigenza di tutelare i pazienti Covid negativi della zona del Cadore che avrebbero rischiato di incorrere nell'infezione, per essere accolti nell'ospedale di Agordo, in quanto le Unità Operative dell'Ospedale hanno subito rilevanti limitazioni di attività con difficoltà di gestione dei pazienti in esse ricoverate a causa dell'assenza per quarantena di parte del personale nelle stesse operanti. L'unica soluzione percorribile è stata quella di destinare tali pazienti anche presso l'Ospedale di Cortina d'Ampezzo, vista la situazione di crisi degli Ospedali aziendali, sia da un punto di vista organizzativo logistico, sia per il rischio infettivo, il quale essendo non utilizzato si trovava in situazione di totale covid free».

