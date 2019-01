DECORO URBANO ROVIGO Lotta aperta contro i mozziconi di sigarette gettati ovunque

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DECORO URBANOROVIGO Lotta aperta contro i mozziconi di sigarette gettati ovunque e le deiezioni dei cani non raccolte e smaltite.L'amministrazione comunale alza il tiro in tema di tutela del decoro urbano. Anche se le strade sono piene di buche, èm volontà del Comune che almeno i marciapiedi del centro storico siano percorribili dai pedoni senza spiacevoli inconvenienti.L'ANNUNCIOL'assessore all'Ambiente e vicesindaco, Andrea Bimbatti ha rivelato che a breve saranno installati circa una trentina colonnine posacenere in tutto il centro...