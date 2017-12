CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DECONTRIBUZIONEArriva, dal primo gennaio del 2018, la decontribuzione per le imprese che assumono giovani. Il primo anno i contributi saranno dimezzati, con un tetto massimo di 3 mila euro, alle assunzioni di giovani al di sotto dei 35 anni di età. Dall'anno successivo, il 2019, l'età massima per accedere allo sgravio scenderà a 29 anni. La decontribuzione varrà per i primi tre anni di contratto. In alcuni casi lo sconto contributivo potrà arrivare fino al 100%: se il giovane è residente in una delle otto regioni meridionali (Abruzzo,...