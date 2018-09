Decolla Casa Moderna con 250 stand «Fedele l'80 per cento degli espositori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RASSEGNAUDINE Nonostante una generale «disaffezione al mondo della fiera» come ricorda il presidente di Udine&Gorizia Fiere, Luciano Snidar, Casa Moderna rimane un appuntamento imperdibile. La rassegna ammiraglia dell'ente a Torreano di Martignacco è pronta ad aprire i battenti per la sua 65ma edizione. Si parte sabato 29 settembre con 250 espositori pronti a mettere in mostra il meglio dell'abitare fino a domenica 7 ottobre. Longeva sì, ma sempre in grado di anticipare gusti e tendenze, quest'anno Casa Moderna ha raggiunto l'80% di...