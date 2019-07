CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Decine di persone erano in piazza, alla messa nella chiesa di Candide, proprio adiacente alla casa che stava andando a fuoco. Ma nessuno si è accorto delle fiamme e per Maria Doriguzzi, 81enne comeliana, intrappolata all'interno della sua abitazione, non c'è stato nulla da fare. È morta per asfissia, ieri mattina alle 11, nella casa più antica del paese del comune di Comelico Superiore. Aveva inalato il fumo sprigionato dall'incendio, nato dalla cucina economica e propagatosi velocemente per i rivestimenti in legno di pavimento e pareti....