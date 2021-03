Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DOSSIERBELLUNO Nel 2020, in provincia, sono morte quasi 600 persone positive al covid-19. Per essere precisi: 590. Il bilancio è tragico. A pagare il prezzo più alto, in questa pandemia che sembra non finire più, è ancora una volta il territorio incastonato tra le Dolomiti. In relazione al numero di abitanti Belluno è la provincia veneta che ha registrato più vittime positive. Su una popolazione che l'Istat ha congelato a 206mila...