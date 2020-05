LA GIORNATA

FELTRE Non si fermano i decessi di ospiti delle case di riposo. Anche ieri altri due morti e in due giorni sono 6 gli anziani spirati, ospiti delle strutture Padre Kolbe di Pedavena, Trichiana e Mel. Nella struttura di Frontin ieri mattina è deceduta Anna Maria Dal Magro, vedova Gasperin, 94 anni di Trichiana. In ospedale, nel reparto Pneumologia Covid, sempre ieri mattina è deceduto Dino Zanella, 80enne di Caorera, che era stato trasferito dalla casa di riposo di Mel. Entrambi gli anziani deceduti erano positivi, dopo il contagio avvenuto nelle strutture. Sale ora a 87 il bilancio dei decessi per covid in provincia, dall'inizio dell'emergenza.

IL BOLLETTINO

Ieri sono cresciuti un po' più dei giorni scorsi i casi positivi in provincia, che per qualche giorno avevano addirittura subito un calo. Il bollettino delle 17 di ieri di Azienda Zero segnava a quota 672 i casi attualmente positivi (un aumento di 11 nuovi casi in 24 ore). Salgono invece a 1109 i casi positivi di bellunesi, registrati in Usl 1 dall'inizio dell'emergenza (un dato in cui confluiscono i guariti e i deceduti). Resta in testa il comune di Borgo Valbelluna con il più alto numero di contagi in provincia (oltre 130), segue Pedavena e poi tutti gli altri. In crescita anche i guariti: sono ormai 358. Il Numero totale dei tamponi effettuati per ricerca nCoV al 30 aprile 2020 è di 19.053. Le persone residenti in Usl Dolomiti in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva al 30 aprile 2020 sono in totale 1.124 (anche questo dato è in diminuzione).

I RICOVERI

Nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi ricoveri, che anzi continuano a scendere. Sono 87 al momento i pazienti affetti da Covid tra l'ospedale San Martino di Belluno, e quello di comunità ad Agordo. I pazienti in area con critica al San Martino sono 36 (quattro in meno rispetto al giorno precedente) e sono 6 quelli gravissimi in terapia intensiva. Sono 19 i ricoverati all'ospedale di comunità di Belluno e 26 (uno in meno in 24 ore) ad Agordo. I dimessi dal 21 febbraio scorso sono 112. I decessi negli ospedali sono stati 59 (gli altri sono avvenuti nelle case di riposo).

I RINGRAZIAMENTI

«Voglio ringraziare i medici e infermieri - dice famiglia dello scomparso Dino Zanella - della Pneumologia Covid delSan Martino, che sono stati professionali, umani e disponibilissimi. Abbiamo potuto parlare con mio papà tramite videochiamate almeno una volta al giorno».

