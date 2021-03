Si continua a morire di virus: ieri l'Usl dava conto del decesso di una donna di 85 ricoverata in Geriatria covid a Belluno. Anche i contagi non si fermano: siamo a quota 666 casi in provincia, dei quali 24 registrati in una sola giornata. Restano 8 i pazienti gravissimi in terapia intensiva.

Ma la guerra al virus si continua a combattere. Grande impegno tra sabato e domenica del team vaccinale dell'Usl Dolomiti a favore delle persone della classe 1941, che hanno ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer. Complessivamente sono stati vaccinati 1.500 soggetti, con operatività regolare e tempi di attesa contenuti. La sorveglianza post vaccinale non ha messo in evidenza eventi avversi significativi. Le persone che non hanno potuto ricevere la vaccinazione per immobilità o difficoltà di trasporto saranno recuperate nei prossimi giorni con vaccinazioni dedicate a domicilio e con tre sedute territoriali a Feltre, Tai e Agordo. Il programma vaccinale per gli ultra ottantenni proseguirà con la classe 1940, il 14-15-16 marzo nei quattro Centri Vaccinali Popolazione (CVP) di Belluno, Feltre, Tai di Cadore e Agordo. Sono già inoltre state spedite le lettere invito per la classe 1939 (26 marzo Feltre, 29 marzo Feltre e Tai di Cadore, 30 marzo Agordo, 31 marzo 1 aprile Belluno). Viste le recenti buone forniture di vaccino Pfizer sarà anticipata la convocazione della classe 1938, entro le festività Pasquali.

