Deborah abbracciata poi è stata strangolata

L'OMICIDIOADRIA Giulia Lazzari non ce l'ha fatta. La 23enne cameriera adriese si è spenta nel primo pomeriggio di ieri all'ospedale di Rovigo dove si trovava ricoverata nel reparto di Terapia intensiva in coma farmacologico. Troppo pesanti per il suo corpo gli effetti del gesto compiuto dal marito, il 28enne Roberto Lo Coco, che nel pomeriggio dell'8 ottobre l'ha strangolata fino a provocarle un arresto cardiaco ed un edema cerebrale da anossia. L'uomo, disoccupato e con problemi di tossicodipendenza si trova in carcere da sabato scorso per...