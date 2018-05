Débacle dei Cinque Stelle Zullo: il simbolo non basta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SONORA SCONFITTAPORDENONE «Abbiamo perso e dobbiamo riflettere molto su questi risultati per tornare a dare ai cittadini una risposta efficace. E abbiamo perso in modo particolare a Pordenone. Un territorio più difficile e complicato di altri in regione, per più ragioni. Un centrodestra molto forte che esprime figure come il sindaco Ciriani. E la presenza altrettanto forte del vicepresidente uscente Sergio Bolzonello che non è stata comunque trascurabile». Marco Zullo, eurodeputato dei Cinque Stelle legge i risultati regionali - e...