IL PERSONAGGIO

CAMPOLONGO (SANTO STEFANO DI CADORE) «Gli alberi non contagiano me e io non contagio gli alberi. Ma se prendessi il coronavirus, non avrei problemi a dire non curate me, pensate ai più giovani». Dai boschi del suo Comelico, il Grillo di Presenaio sembra sempre lo stesso indomabile fondista che seppe stupire il mondo aprendo la strada all'epoca d'oro dei sappadini Fauner e Piller Cottrer. Solo che stavolta l'avversario non è qualche divinità scandinava degli sci (alla Bjorn Daehlie), ma la pandemia. Maurilio De Zolt non condivide poi alcune scelte operate da chi cerca di contenere la diffusione del contagio e guarda con preoccupazione alle ipotesi che potrebbero prevedere, per la cosiddetta Fase 2, restrizioni particolari per chi ha 70 anni o più.

COMPLEANNO ROTONDO

Classe 1950 (come Dino Meneghin), Maurilio potrebbe quindi vivere la condizione paradossale di essere a piede libero (con le restrizioni ora condivise da chiunque, al di là dell'età) solo per pochi mesi, fino a quel 29 settembre in cui sarà celebrato il 70esimo compleanno. Secondo alcuni, proprio gli over 70 potrebbero essere compresi nella fascia di persone da tutelare in modo prolungato, impedendone l'uscita di casa. «Sarebbe una norma dittatoriale», liquida la questione De Zolt. «Qualcosa sbagliano anche gli studiosi - spiega Maurilio - certo capisco possano dare dei consigli, ma a volte quelli di 70 anni sono più energici dei giovani. Ognuno dev'essere libero di scegliere, se mi dicono che fino a quando ho 69 anni posso andare in giro e al compimento dei 70 non più... Io questa legge non la rispetterei». Dell'età, il Grillo, ha sempre avuto una concezione diversa. Altrimenti non avrebbe vinto l'oro olimpico a 44 anni, con la leggendaria staffetta di Lillehammer 1994.

L'AGRICOLTORE

De Zolt vive a Campolongo, ha quindi la residenza a Santo Stefano, nel comune di San Pietro di Cadore. Il figlio maschio, Luca (che produce birra artigianale), vive nella stessa casa con 2 dei 4 nipoti (13, 8, 7 e 3 anni), le figlie femmine Tiziana e Michela risiedono tra Lorenzago e Presenaio. Nella vita di ogni giorno l'olimpionico fa l'agricoltore, coltivando fagioli e radicchio. Ha anche un vigneto e produce del vino, «quello che ti fa sgorlare la testa, diciamo che l'uva la usiamo più per mangiarla». «Adesso mi dedico a conigli e galline, sono comunque fortunato, considerato il posto in cui vivo». Le normative anti-contagio però l'hanno costretto a sospendere l'attività di recupero dei tronchi d'albero abbattuti da Vaia nei terreni di sua proprietà.

IO NON CI STO

Il De Zolt contadino però non riesce a seguire altri orti, perché situati a una distanza superiore del chilometro concesso per occuparsi di queste attività. Un'altra ragione che spinge Maurilio a definire «assurdo» il decreto. «Ci tocca sperare trovino presto il vaccino, speriamo almeno che le protezioni servano, ma bloccare e isolare tutto è dura», insiste l'ex fondista. Non gli manca il fatalismo, a De Zolt. «Speriamo di festeggiarli, i 70 anni, perché qui ogni giorno è buono per andare in un'altra civiltà. Comunque, compleanno o no, quando c'è la voglia di fare festa, con gli amici si può fare sempre. In questo periodo, guardo poco la televisione, altrimenti mi addormento subito come le galline. Due volte a settimana faccio la mia corsetta, all'alba. Non trovo nessuno per strada...». Il coronavirus, dalla sua Campolongo, appare un mostro lontano, dai contorni indefinibili. «Se lo prendo, non curatemi. Pensate ai più giovani».

