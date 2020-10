LO SPIRAGLIO

DOMEGGE S'insinua uno spiraglio di luce tra il numero sempre più alto di positivi e la difficoltà delle case di riposo di affrontare l'emergenza sanitaria. A Domegge di Cadore c'è una struttura nuova, all'avanguardia, che sta per essere ultimata e che il sindaco Achille Barnabò ha già indicato quale possibile risorsa per ospitare futuri pazienti positivi al covid. L'edifico diventerà un centro servizi per la terza età ma è progettato in modo tale da rendere possibile l'isolamento di alcune sue parti. È come se fosse un fiore con quattro petali indipendenti. Una caratteristica che lo rende unico e soprattutto indispensabile nell'era covid. Non sono molte, infatti, le case di riposo in grado di creare reparti specifici. L'ha fatto il centro Gaggia Lante di Belluno, ospitando sei positivi di Ponte nelle Alpi, ma si tratta di una disponibilità limitata visto che i posti letto totali sono otto. L'idea è emersa ieri mattina durante il tavolo tecnico Residenzialità anziani tra i centri servizi della provincia e l'Usl 1 Dolomiti.

IL SINDACO

«La futura casa di riposo ha spiegato il primo cittadino di Domegge potrà ospitare 80 posti letto, venti per ogni piano. La vera innovazione è che la struttura è concepita per lavorare su quattro moduli che possono diventare autonomi. Potremo dedicarne, ad esempio, due alla casa di riposo e altri due ai pazienti covid». Una proposta che, se attivata in tempi brevi, potrà rivoluzionare la gestione dell'emergenza. «Visto che c'è bisogno di trovare soluzioni rapide alla questione covid ha continuato Achille Barnabò e le case di riposo, anche quelle che dispongono di centro diurno, hanno una disponibilità limitata, ho pensato di lanciare sul tavolo questa idea. È la volontà anche dei futuri gestori».

LA STRUTTURA

La nuova struttura è stata realizzata sul sito dell'ex stabilimento della Gatto Astucci a Domegge di Cadore. Il progetto ha visto la collaborazione tra la famiglia De Silvestro, proprietaria dell'azienda leader a livello internazionale nel settore della progettazione e realizzazione di astucci per occhiali, e i Senior, filiale italiana della multinazionale delle residenze per anziani con base in Francia. Sarà intitolato al figlio di Fabrizio De Silvestro, Vigilio, morto in un incidente stradale nel 2004, e potrà accogliere 80 ospiti. Ogni piano ha camere singole e doppie, tutte dotate di bagno privato. L'ambizione dei progettisti è di farlo diventare un polo di benessere per la terza età. L'azienda ha già fatto sapere che assumerà tra le 60 e le 70 persone per assistere gli ospiti previsti, spiegando che «il rapporto lavoratore-degente sarà quasi di 1 a 1; assumeremo oss, infermieri professionisti, cuochi, un direttore e diverse altre figure fondamentali per il funzionamento della casa di riposo». Il cantiere è stato avviato nel 2018 e la speranza è che la struttura possa aprire entro la fine dell'anno soprattutto per far fronte alla nuova ondata di contagi che rischia di far precipitare la situazione da un momento all'altro. Non sarà facile. «Il centro di servizi Vigilio De Silvestro deve ancora essere inaugurato e inserito nel Piano di zona ha chiarito il sindaco di Domegge di Cadore Achille Barnabò I passaggi burocratici sono questi. Intanto la conferenza dei sindaci deve dare parere favorevole. Una volta ottenuto, tutto passerà in mano alla Regione». Quanto tempo sarà necessario? Il centro potrà aprire le porte già questo inverno? «Non so se si riuscirà ad aprire entro la fine dell'anno ha concluso il primo cittadino Sarà difficile ma ce la metteremo tutta. Sono convinto che se c'è la volontà le cose si fanno subito». (D.P.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA