De Piccoli rilancia. I No Navi: «Siamo stati ricevuti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMENTIVENEZIA Tra la visita del ministro e le polemiche con regione e comune c'era il convitato di pietra: Cesare De Piccoli. L'ex viceministro ai porti è ad oggi l'unico soggetto che abbia in mano un progetto per le crociere che abbia passato la valutazione d'impatto ambientale, che nelle opere pubbliche è lo scoglio più grande. Eppure, anche ieri tutti hanno fatto finta di non vederlo e il ministro Toninelli ha ricevuto una delegazione dei No grandi navi, ma lui no.«Mi pare bene che il ministro abbia capito che Marghera è quella che...