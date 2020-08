L'Udinese prepara la rivoluzione. Tante facce nuove ma una squadra competitiva che possa far divertire mister Luca Gotti. Sarebbe stata questa la consegna data dal presidente Pozzo ai suoi operatori di mercato. Tra regole antiCovid-19 da osservare, tamponi, visite mediche e addii di giocatori, l'Udinese e i suoi dirigenti si preparano ad affondare i colpi. Difesa e centrocampo dovrebbero venir rivoltati come calzini. L'obiettivo costruire, in tempi rapidi, dati il mercato di un mese, una rosa competitiva da mettere a disposizione di mister Luca Gotti. Con le valigie in mano il gioiello Rodrigo De Paul (destinazione Juventus) e Seko Fofana, che si accaserà al Lens, in Francia. Ma l'intera formazione bianconera subirà profondi cambiamenti. Intanto è già ora di rituffarsi nella nuova avventura: per i bianconeri le (brevi) vacanze si stanno concludendo. Da giovedì si riparte. Tutti dovranno rispondere all'appello di mister Gotti. Alle porte una stagione anomala, ricca di insidie e di punti interrogativi. È presumibile che molti calciatori che debutteranno in campionato (il 19 settembre) dovrebbero cambiare casacca dato che il mercato, che si aprirà l'1 settembre, si concluderà il 5 ottobre. In casa Udinese la preparazione pre campionato sarà caratterizzata da numerose partenze e da altrettanti numerosi arrivi.

