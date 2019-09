De Paul stangato: tre gare in tribuna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È arrivata la stangata e la sentenza del giudice sportivo ha spiazzato un po' tutti. A Rodrigo De Paul sono state inflitte tre giornate di squalifica, al posto delle due che in linea di massima erano attese. Del resto, sul gesto compiuto dall'argentino a San Siro, le casistiche più simili degli ultimi anni erano contrastanti. De Rossi per una reazione su Lapadula nella scorsa stagione in Roma-Genoa era rimasto fuori per due gare, mentre Ibrahimovic per il colpo su Aronica in Milan-Napoli del 2011-12 per tre. Il caso Candreva-De Paul è stato...