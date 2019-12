De Paul e il mercato: «Penso solo all'Udinese»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Molti lo indicano come il regalo di Natale promesso da Giuseppe Marotta ad Antonio Conte, pronto a vestire la maglia dell'Inter già a gennaio. Ma l'affare non è ancora concluso e con i Pozzo non è detto che si chiuda proprio nella finestra invernale del calcio mercato. Rodrigo De Paul, intanto, assicura di non essere distratto dalle voci sul suo futuro prossimo e semmai pensa all'appuntamento di domani dell'Udinese, che andrà a fare visita alla Juventus: «Sono abituato a questi momenti, alle voci di mercato - spiega - Se ne è parlato a...