VENEZIA Venezia capitale dei popoli e della cultura. È l'idea lanciata ieri dalle categorie produttive della città durante l'incontro, organizzato dal consorzio Concave, con il leader della Lega, Matteo Salvini. L'appuntamento era fissato per le 16 sulla terrazza dell'hotel Carlton, circondato da un imponente cordone di sicurezza della polizia. Fortunatamente, è stata solo una precauzione formale poiché ad attendere il senatore non c'erano contestatori, ma neanche fans in cerca di autografi e selfie. L'incontro è stato tenuto abbastanza riservato proprio per consentire un dialogo e non un monologo nel poco tempo che c'era a disposizione.

INCONTRO AL CARLTON

Tanti gli ospiti in terrazza, tra cui il presidente di Confindustria Vincenzo Marinese, il presidente dell'Aepe Elio Dazzo, il Primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, il presidente di Confedilizia Giuliano Marchi e poi rappresentanti della Confartigianato, della Confcommercio, dell'Ava e di tante associazioni locali, come Venessia.com rappresentata da Matteo Secchi.

Grande attenzione sul polo produttivo di Porto Marghera che, come ha ricordato Marinese, da solo garantisce un Pil paragonabile a quello della regione Liguria. Qui l'idea è lavorare per una industria 4.0 attenta all'ambiente.

LE ISTANZE DELLE IMPRESE

Salvini ha ricordato a questo proposito gli emendamenti che saranno presentati da tutto il centrodestra per correggere il Decreto Agosto nella parte in cui si istituisce l'Agenzia per Venezia e la sua Laguna.

«Venezia - ha detto Salvini - va vista come un'autonomia nell'autonomia e sarò lieto di ricevere un giorno, da presidente del Consiglio, il sindaco Brugnaro e il governatore Zaia».

«Abbiamo promosso questo incontro con le principali attività produttive - dice il presidente di Concave, Alberto Olivetti - poiché il settore turistico e commerciale veneziano è in ginocchio: abbiamo vissuto agosto in lieve ripresa, ma adesso siamo senza certezze per il futuro».

Fra gli interventi, il presidente dell'Ance Giovanni Salmistrari, ha ha parlato delle difficoltà e dei costi della casa a Venezia.

LE ELEZIONI

Il segretario del Carroccio è certo che la coalizione guidata dal sindaco Luigi Brugnaro ce la farà al primo turno. E non teme alcun bis del 2015, quando si sfiorò la rottura per un impegno non rispettato.

«Quest'anno - ha risposto - abbiamo messo per iscritto progetti e programmi sul futuro di Venezia. Il tema dell'autonomia è fondamentale sia per Venezia che a livello regionale e difatti abbiamo chiesto l'impegno di tutto il centrodestra perché quando si torna al Governo non si perda altro tempo come si è fatto con i Cinquestelle. Quindi, non vedo l'ora di tornare da presidente del Consiglio a incontrare il sindaco Brugnaro e il governatore Zaia».

Infine, Sebastiano Costalonga, candidato al Consiglio comunale che ha fatto da padrone di casa.

« Faremo in modo che all'interno dell'amministrazione - ha detto - ci sia una Lega forte e che possa portare avanti le istanze della popolazione e delle categorie. Porteremo un quid in più a questa amministrazione che sarà al 50 per cento leghista».

Michele Fullin

