De Menech: «Schizofrenia. Il nostro intervento era tombale»

«Secondo me è una follia giuridica». L'onorevole Roger De Menech, che scrisse di suo pugno il decreto con il quale si trovava la soluzione al problema, si è messo già al lavoro per affrontare la nuova, quanto inaspettata, vertenza.«Ho già chiamato l'Anas - spiega De Menech - chiedendo spiegazioni. Il decreto da noi approvato a fine 2014 era chiaro e metteva una pietra tombale sulla vicenda dei passi carrai. Con quell'accordo l'Anas aveva un tot di tempo per calcolare gli arretrati e i cittadini potevano poi scegliere tra due modalità...