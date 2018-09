De Marco: «Se ne parla da 30 anni La Regione deve battere un colpo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COMMENTOUDINE Le fiere di Udine e Pordenone non riescono a fondersi? «I consigli di amministrazione arrivano fino a un certo punto, poi sono i soci a decidere». L'ex presidente di Udine&Gorizia Fiere Luisa De Marco non le manda a dire e punta il dito contro «i proprietari degli enti fieristici. La consapevolezza da parte di tutti c'è sempre stata dice in riferimento alla necessità di arrivare a una fusione nessuno può negare che il sistema fiera sia in crisi, ma il problema tra le due fiere va al di là dei vertici. È una rivalità...