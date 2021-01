Andrea De Fanti, titolare del ristorantino Ai Lali di Forno, in Comune di Val di Zoldo, si è accorto di essere l'unico in tutta la provincia di Belluno a voler comunque aprire il proprio locale. E così, dopo aver annunciato che ieri sera avrebbe non solo tenute aperte le porte del locale, ma avrebbe anche accolto i clienti, ha fatto marcia indietro. «Visto che in provincia di Belluno nessuno si azzarda ad aprire, noi come Ristorantino ai Lali lo faremo ma non concederemo l'accesso ai clienti. Sarà una protesta silenziosa»: questa la comunicazione apparsa ancora nella notte fra giovedì e venerdì nel canale Telegram. Un mezzo utilizzato anche nei giorni precedenti per comunicare, al contrario, che il locale avrebbe accolto i clienti. Con un patto non scritto fra ristorante e avventori: entrambi consapevoli di farsi multare. «Ancora giovedì raccontava ieri Andrea sono andato dalla Polizia Locale e mi hanno confermato che se avessi messo in pratica ciò che avevo annunciato, loro avrebbero elevato una sanzione a me ed una ciascuna ai clienti che avessero varcato la soglia del locale per consumare la cena». Il titolare e cuoco del ristorantino è stato combattuto sino alla fine: «Ci sono due parti in conflitto dentro di me: una è quella del ristoratore che vuole far sentire la propria voce e quanto siano forti le difficoltà che stiamo vivendo; l'altra è quella del cittadino che in quanto tale ha senso civico. Come dire: il virus circola, è un dato di fatto, e con l'apertura del locale avrei messo a repentaglio la salute di chi ci lavora e di chi vi fosse entrato». Ma l'amarezza è tanta. Sempre su Telegram il messaggio di ieri notte proseguiva: «Mi dispiace vedere e leggere di colleghi che come noi sono alla fine delle risorse e invece di alzare la testa, si lasciano comandare a bacchetta. Fare i leoni da tastiera non serve a nulla. Vi auguro ogni bene, e speriamo in tempi migliori». Ecco quindi la decisione di convertire la protesta in forme più miti: luci accese e personale assunto all'interno, ma senza far entrare nessuno.GS

