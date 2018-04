De Checchi non si piega «Qui l'accordo si rispetta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDATREVISO Treviso fortino da difendere: non ci stanno, gli azzurri trevigiani, a veder finire nel calderone del braccio di ferro tra Lega e Forza Italia anche l'accordo Conte-De Checchi per la riconquista di Ca' Sugana. Per Renato Brunetta e Adriano Paroli, lo strappo a Vicenza e San Donà di Piave, dove il Carroccio ha preso le distanze dai candidati espressi da Forza Italia, rischia di avere ripercussioni anche nel capoluogo della Marca, dove la scelta di un candidato sindaco leghista era legata a doppio filo a quella di un forzista in...