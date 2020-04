VENEZIA Sono in tanti a telefonare, in questi giorni, alla sede della Confartigianato di San Lio. Artigiani preoccupati per le loro attività, angosciati per il futuro, che non sanno che farsene degli aiuti prefigurati dal Governo. A riferire della rabbia di tanti associati per quel decreto legge 23 dell'8 aprile, che di fatto propone a chi è in difficoltà di indebitarsi, è il segretario dell'associazione, Gianni De Checchi: «A giudicare dalle telefonate, la gente è molto arrabbiata per il fatto che questi soldi dovranno essere restituiti. Vedono quello che è successo negli altri Paesi e qui in Italia sembra una presa in giro». Per De Checchi «si tratta di una specie di azzardo giocato dal Governo sul fatto che moltissime aziende restituiranno le somme. E infatti penso che tutti cercheranno di farlo, perché nessuno vorrà crearsi un rating negativo con le banche. Sarebbe una pietra al collo ulteriore. Quindi non si tratta di un investimento da parte dello Stato e nemmeno di soldi freschi, ma unicamente di una garanzia, una scommessa appunto. Le condizioni sono buone in base al mercato, ma le aziende attendevano risorse vere, non debiti». Il segretario ha parole dure anche per il contributo di 600 euro. «Molti non li hanno nemmeno richiesti, hanno valutato maggiore la loro dignità». In questo quadro l'unica nota positiva, per De Checchi, è che «si sono mossi i Cofidi. Per esempio il Cofidi veneziano della Confartigianato per la prima volta nella sua storia farà da banca e metterà a disposizione i fondi necessari per i propri soci». Attenzione però ai limiti di questa strada. «È stata fatta una campagna su questi 25mila euro che ha creato false aspettative avverte De Checchi - Bisogna essere chiari con la gente, si parla del 25% del fatturato. Quindi saranno 25mila solo se un'azienda avrà avuto un fatturato nell'ultimo anno di 100mila euro. Se il fatturato sarà stato di trentamila, ad esempio, il massimo ottenibile saranno 7.500 euro».

L'ultimo affondo di De Checchi è per le banche: «Le procedure dovrebbero essere snelle se le banche non ci metteranno del loro per complicare le cose. In questo caso chiediamo di avvisarci perché abbiamo tutte le intenzioni di fare segnalazioni all'Abi».

