De Cassan punta sulla grande sfida: «Le Olimpiadi faranno la differenza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROSPETTIVABELLUNO La crescita c'è, ma è lenta. È recentissima e non può reggere il confronto con il passato. Sta in montagna e non è solo nei numeri: la toccano con mano gli albergatori, ben consapevoli che il turismo è in evoluzione. Una volta la vacanza era una, sacra e lunga; adesso invece è trina (o più, spalmata in diversi periodi dell'anno), molto più rapida e pretenziosa, nel senso che il turista vuole più servizi e più confort. Non proprio elementi di cui il Bellunese pulluli eccessivamente. Che sia anche questo uno dei...