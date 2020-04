«Non vogliamo che il desiderio di ritrovarsi con la famiglia a Pasqua e di farsi una bella escursione sulle Dolomiti a Pasquetta rovinino un mese di sacrifici di tutti gli italiani».

È questo il contenuto della lettera che il parlamentare di Fdi e sindaco di Calalzo, Luca De Carlo, ha inviato a prefettura e questura in vista del prossimo fine settimana, chiedendo in questo modo che siano intensificati ulteriormente i controlli lungo le strade che portano alle vette dolomitiche: «Per evitare che i nostri paesi diventino meta per i turisti delle seconde case».

«I nostri comuni - spiega De Carlo - sono in prima fila, e a Calalzo sicuramente potenzieremo le verifiche, ma chiedo alla Prefettura di fare tutto il possibile per controllare h24 il nostro territorio, soprattutto nelle ore notturne. Continuano infatti ad arrivarmi segnalazioni di abitazioni che alla sera prima sono disabitate e alla mattina dopo ospitano persone da fuori paese: bisogna beccare chi crede di poter fare il furbo» sottolinea De Carlo.

«È necessario quindi monitorare arrivi e partenze su tutte la principali vie di comunicazione della nostra provincia, sia verso il Cadore che verso l'Agordino e lo Zoldano, e le uscite dell'autostrada di Cadola e di Pian di Vedoia, in particolar modo nelle ore serali e notturne quando si crede che la rete dei controlli sia meno capillare».

L'invito che il sindaco di Calalzo rivolge ai turisti è quello di avere pazienza: «Le nostre montagne saranno sempre qua, pronte ad accogliere i turisti e chi le ama, ma in questo momento dobbiamo pensare alla salute di tutti; tutta Italia sta facendo sacrifici enormi, non possiamo rischiare di rovinare gli sforzi fatti fino ad oggi» De Carlo si sofferma anche sull'esempio di Cortina: «È una situazione emblematica, è uno dei comuni bellunesi più colpiti dal contagio, nonostante non sia uno dei più popolosi, e questo scenario - prosegue De Carlo - è legato proprio al grande afflusso di turisti e proprietari di seconde case che si è registrato nei primi week-end di marzo, e che si registra tutt'oggi».

