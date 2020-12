«Non sento i sapori, ho male alle ossa e ai muscoli e ho un po' di raffreddore». Luca De Carlo, senatore e sindaco di Calalzo, è finito in quarantena nel suo appartamento di Roma nei pressi del Senato. Anche lui è positivo al Covid, sebbene, come spiega al telefono, sia tra le persone più osservanti delle regole. «Metto sempre le mascherine, quelle Ffp2 - spiega il parlamentare -, seguo tutte le misure di prevenzione e davvero non mi spiego dove possa essere accaduto. Chissà, forse toccando una maniglia e magari poi passando le mani sugli occhi».

De Carlo spiega di aver fatto il tampone rapido martedì, al Senato, dopo un leggero malessere simile ad una normale influenza. Risultato positivo è stato sottoposto a quello molecolare, processato al Gemelli, con il quale è stata confermata la positività. «Solo un paio d'ore dopo aver fatto il tampone - spiega - ho cominciato a non sentire più i gusti, i sapori. In ogni caso continuo il mio lavoro, grazie alle tecnologie che abbiamo sviluppato sotto il lockdown. Ovviamente ho informato subito il Senato e le Commissioni che frequento. Per il Comune non ci sono problemi, perché non ho avuto contatti particolari di recente».

Ora dovrà restarsene in casa per dieci giorni. Nel frattempo, spiega De Carlo, i colleghi di Camera e Senato, si sono messi a disposizioni per eventuali necessità. La cura? «Per ora solo Tachipirina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA