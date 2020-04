C'è orto e orto, la differenza è sostanza. La questione è esplosa grazie alle belle giornate del periodo che anche in montagna garantirebbero il miglior avvio della stagione all'aria aperta. Ma non quest'anno, non in pandemia. A Calalzo di Cadore il sindaco e parlamentare Luca De Carlo è stato sollecitato da più cittadini con richieste di precisazioni sulla possibilità di cominciare a mettere in ordine il proprio orto. E De Carlo si è rivolto alla Regione per le risposte da dare al paese. «Dopo tante richieste di informazioni ho chiesto al governatore Luca Zaia se fosse possibile, dopo la sua ultima ordinanza, spostarsi per andare a curare l'orto anche se non nelle immediate vicinanze della proprio abitazione - spiega De Carlo -. La risposta è stata un no: non è motivo indifferibile. Quindi attenzione, non fatelo». Un invito che è più raccomandazione, di fatto l'unico orto nel quale lavorare la terra in attesa di mettere a dimora le piantine e i semi è quello vicino, a ridosso di casa. Tutti gli altri, pensiamo per esempio a quanti coltivano patate negli appezzamenti di proprietà a ridosso del paese e anche più in là, dovranno pazientare o rinunciare almeno fino al 4 maggio. E poi? Poi si vedrà. In attesa ci si può dedicare alla cura del giardino e delle aree verdi ma sempre nelle vicinanze di casa per togliere ramaglie e quanto resta dopo l'inverno.

G.B.

