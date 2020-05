IL COLLOQUIO

BELLUNO La fase due, i timori dei commercianti e delle categorie economiche. Le problematiche del mondo del lavoro e la necessità di coniugare sicurezza e vicinanza ai cittadini. Sono questi i temi trattati nell'incontro che si è tenuto ieri mattina tra il Prefetto di Belluno e il deputato di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo.

IL DIALOGO

«È stato un colloquio proficuo - spiega De Carlo - che ha visto molti temi sul tavolo, e che ha visto Sua Eccellenza il Prefetto molto collaborativa», commenta De Carlo. «Siamo tutti coscienti che la situazione è delicata e che serve buon senso per dare un segnale di vicinanza ai cittadini. Siamo partiti con il tema del lavoro: questione ben nota al Prefetto. Anche ieri ho partecipato all'incontro dei commercianti in piazza a Pieve di Cadore, e questa mattina ho ribadito la situazione di grave disagio in cui versano tante piccole aziende e professionisti, ossatura del tessuto sociale ed economico bellunese e veneto» spiega De Carlo. Che domenica ha partecipato alla manifestazione con commercianti e ristoratori di Pieve di Cadore. «Gli operatori chiedono chiarezza sulle date di riapertura delle loro attività, e vogliono sapere come potranno riprendere il lavoro. Chiedono semplicemente di poter lavorare, nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza: c'è disagio e preoccupazione, e non so quanto ancora possano resistere. La situazione è ormai al limite». Altro aspetto affrontato è quello della sicurezza e dei controlli.

CITTADINI VESSATI

«C'è ancora molta confusione tra Dpcm e ordinanze, i cittadini fanno fatica a capire i provvedimenti, prima ancora di poterli interpretare. Ho sottolineato come sia necessario che vengano effettuati i controlli per la sicurezza sul territorio, ma ho anche auspicato che ci sia vicinanza ai cittadini: lo Stato deve far rispettare le norme, ma soprattutto deve essere vicino alle persone, senza vessarle inutilmente». «Tutto questo - conclude De Carlo - l'ho sottoposto al Prefetto di Belluno con chiarezza e pacatezza, ma con determinazione. Sono un sindaco, un deputato e coordinatore regionale di una forza politica: sono un uomo delle istituzioni, non sobillerò mai una protesta né esaspererò questa situazione di disagio, ma mi farò sempre portavoce di chi denuncia delle difficoltà. Certo è che, in questo momento, cittadini e imprese hanno bisogno di sentire lo Stato vicino a loro, e non di vederlo solo come un controllore».

