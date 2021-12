IL PERSONAGGIO

SANTO STEFANO Se gestito bene, con unità di intenti e visione prospettica non velleitaria, il grande guaio della chiusura della galleria Comelico potrebbe in realtà rappresentare un'opportunità per il territorio, da due punti di vista. A guardare oltre il presente e a quel che accadrà dalla prossima primavera, alzando gli occhi verso un futuro più lontano, è Francesco De Bettin, ingegnere, imprenditore e fondatore con i fratelli Raffaele, Stefano e Daniele della conosciutissima, anche a livello internazionale, Dba Group spa.

Il primo punto di vista riguarda il guaio in sé, cioè la viabilità. «Al Comelico spiega il presidente della Dba Group serve una via di accesso sicura, a norma e in grado di agevolarlo ed abilitarlo ad una stagione di rinascita e rilancio, che si porti dietro un'inversione del trend demografico oggi drammatico. La soluzione di questo guaio deve essere determinata dalla concorrenza della seguente filiera: politica-tecnica-politica, nella quale ogni attore deve fare la sua parte, senza creare confusione nell'altra, pur mettendosi di volta in volta a disposizione in base alle sue insite specificità». In sostanza Francesco De Bettin invita a riflettere sull'opportunità di evitare che tutti si trasformino in geologi, ingegneri, presidenti dell'Unione montana, sindaci, come già accaduto con Vaia (meteorologi ed economisti) o con il covid (virologi). «Ognuno faccia il suo mestiere e, senza invadere il campo altrui e, in caso di bisogno, come diceva De Gasperi a Dossetti nei primi anni Cinquanta, ci si metta alla sbarra a spingere. Ai politici spetta inizialmente il compito di evitare la chiusura della Comelico, lo spreco di 65 milioni di euro, la perdita del finanziamento di Coltrondo. Non sta a loro trovare la soluzione tecnica, ma solo scegliere la migliore e la possibile tra quelle proposte dai tecnici. Ai tecnici spetta il compito di trovare la soluzione migliore non tanto ricercando il minore costo di realizzazione, quanto il minore costo per l'intero ciclo di vita dell'infrastruttura, inteso come somma tra il costo di realizzazione e quello delle successive manutenzioni periodiche. Sfornate le soluzioni tecniche, la palla deve tornare alla politica, affinché vengano promosse le iniziative necessarie per rendere attuabile quella migliore».

La seconda opportunità del guaio della Comelico è che rimette al centro della discussione il tema del cosa voler fare da grandi, in un'ottica di sviluppo comprensoriale che eviti al Comelico il doppio fenomeno di rimanere semplice luogo di transito per chi viene da fuori e luogo di fuga per i locali che vogliono in qualche modo creare ricchezza per sé e per il territorio. «Ecco allora che il tema di Coltrondo torna centrale spiega ancora De Bettin . Si innesca la necessità di valorizzare le infrastrutture locali; ragionare sulle tangenziali a Santo Stefano, che tolgano dal centro il traffico pesante; la necessità di promuovere e costruire e pretendere forme di defiscalizzazione a strati per chi intraprende o migliora le proprie attività in modo da valorizzare territorio agricolo, forestale e turistico; affrontare il problema delle centraline idroelettriche e della produzione di energie rinnovabili da biomasse. Tutte belle cose che si dicono ogni volta che c'è un guaio, ma che poi restano più o meno nell'aria, perché nessuno si prende la briga di cercare dei soldi per commissionare un Piano di sviluppo comprensoriale che pianifichi obiettivi e crono programmi. Ecco, il guaio Comelico di fatto ci pone su un piatto d'argento questo secondo punto di vista, più ampio rispetto al punto di origine, quasi fosse la seconda bambolina della matrioska che contiene anche la soluzione alla chiusura della galleria».

