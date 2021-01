PUBBLICI ESERCIZI

VENEZIA La proposta del vicesindaco Andrea Tomaello di aprire i musei almeno nei fine settimana è stata accolta positivamente dagli esercenti pubblici veneziani. Il dibattito sulla gestione del patrimonio culturale in città si è acceso a fine anno scorso, quando il sindaco, che detiene la delega alla cultura, ha stabilito di proseguire con la chiusura dei musei fino al 1 aprile. Una scelta che comprende la cassa integrazione per i dipendenti, ma che da più parti è suonata come una nota stonata. La categoria dei pubblici esercizi, che ormai versa in una continua difficoltà dal novembre 2019, punta proprio sui musei per vivere un segnale di ripresa. A sposare la volontà di Tomaello è Elio Dazzo, presidente dell'Aepe (Associazione degli esercenti pubblici veneziani): «Quella del vicesindaco è un'ottima proposta. Le osservazioni sono condivisibili e a mio avviso non contrastano con la decisione del sindaco: si tratta di aggiustare il tiro. Il messaggio di chiusura fino al 1 aprile potrebbe non essere una carta vincente».

MESSAGGIO POSITIVO

L'apertura dei musei, per Dazzo, potrebbe fungere da catalizzatore verso nuovi clienti: «I segnali di chiusura non sono positivi, ben venga perciò la possibilità di tenere aperti i luoghi della cultura veneziani, abbiamo un patrimonio infinito che potrebbe essere un attrattore importante».

Con i musei aperti ci potrebbero essere molte più opportunità per le aziende che operano nel settore della ristorazione: «Un sistema museale aperto, attivo e vivo è vitale per poter attrarre la clientela e quel turismo di qualità ricercato. In modo che le persone si fermino qualche giorno in città, sfruttandone anche le potenzialità enogastronomiche».

Tutto è subordinato alle decisioni ministeriali, che per ora stabiliscono la validità dei provvedimenti fino al 15 gennaio: «Dovremmo capire cosa succederà dopo - continua Dazzo - Laddove ci fossero spiragli di opportunità si potrebbe utilizzare l'infrasettimanale per fare le dovute manutenzioni a opere e strutture museali, magari approfittando per stimolare le scolaresche ad andare nei musei».

Dazzo strizza l'occhio anche all'assessorato al turismo: «Sarebbe interessante poter creare sinergie con tutte le altre categorie per visitare la miglior offerta qualitativa della città. Quindi sistema museale, enogastronomia, le bellezze della laguna in maniera responsabile, tour di più giorni, visto che c'è molto da poter vedere, valorizzando la città in maniera diversa da quanto è stato finora».

Tomaso Borzomì

