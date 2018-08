«Dazi, un danno per i mercati mondiali ma noi resteremo fedeli agli alleati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Niente panico. La Turchia è una grande economia. È in atto una guerra mondiale commerciale in cui noi e l'Europa ci troviamo sulla stessa barca. Restiamo leali alla Nato, ma speriamo che prevalga la ragione da parte del presidente Trump». Murat Salim Esenli, ambasciatore di Turchia in Italia, è al telefono, in vacanza nel suo Paese.Ambasciatore Esenli, come sta la vostra economia? «Nel 2017 la Turchia è cresciuta del 7.4 per cento, un tasso record che la pone fra le prime 3 nazioni al mondo. Il debito pubblico è il 28 per cento del...