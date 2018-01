Daverio: «Opera di cretini. E organizzatori superficiali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPINIONEVENEZIA «Il furto al Ducale? Opera di cretini. E chi ha allestito la mostra è stato superficiale». Parola di Philippe Daverio, il critico d'arte che conosce molto bene Venezia e i suoi tesori.IL FURTO«Sì, è un furto fatto da un cretino - sbotta Daverio - Avevo visto la mostra, non sono gioielli vendibili, hanno tagli vecchi, e se li smontano portano a casa 20mila euro, non di più. Smontarli è come grattare via la pittura di un quadro e poi dire è la pittura di Tiziano. Valgono solo se sono integri. Possono ricavare soldi se...