PIANIGA Da una parte c'è lo Stato che filtra le informazioni e applica la privacy sui nomi dei malati, dall'altra i sindaci che vogliono sapere tutto per aiutare chi sta male o è in quarantena. Uno di questi è Federico Calzavara, primo cittadino di Pianiga. Che, dopo aver posto il problema in Conferenza dei sindaci, ieri ha inviato una lettera-appello a Zaia e al prefetto, ma anche al presidente del Consiglio Conte e al capo della Protezione civile Borrelli.

«Voglio avere nome e cognome - spiega Calzavara - di chi fra i miei concittadini è malato, ma soprattutto di chi si trova in quarantena, in modo da poterli aiutare se hanno bisogno, e garantire in questo modo la sicurezza». «Non c'è nessuna volontà di fare polemiche - prosegue - ma abbiamo sempre più la necessità di avere queste informazioni per gestire la situazione con i nostri cittadini». E' una lettera che chiede una risposta urgente innanzitutto alle istituzioni più vicine a lui, Regione e Prefettura: «In qualità di primo cittadino di un Comune di circa 12.500 abitanti, e dunque persona a cui afferiscono precisi doveri di tutela della propria cittadinanza, chiedo immediatamente la trasmissione al sottoscritto di tutti i nominativi e recapiti dei miei concittadini affetti dal virus e di tutti coloro che sono stati sottoposti a quarantena domiciliare, al fine di garantire loro tutti i servizi essenziali avvalendosi delle dovute cautele e senza porre in pericolo l'incolumità degli altri cittadini».

Calzavara non condivide infatti, in questo particolare momento storico, la rigidità nel rispettare la norma in vigore che tutela la privacy dei malati, di cui invece il sindaco chiede nome, cognome e indirizzo, non per curiosità ma per potersene occupare. L'impressione è che da Roma le informazioni vengano filtrate, anche se per nobili motivi, quale ad esempio il non innescare la caccia all'untore, ma questa linea sta creando delle difficoltà ai sindaci. Calzavara aveva subito espresso in conferenza dei sindaci Ulss 3 il proprio disappunto e contrarietà quando il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, con una nota del 17 marzo, aveva ordinato ai presidenti delle Regioni di sospendere l'invio dei dati ai Comuni, in attesa di un confronto con Anci e Regioni. Poi però con la nota successiva datata 19 marzo, Borrelli ha autorizzato l'inoltro dei dati personali per mezzo di prefetti e amministrazioni regionali, «confidando in una tempestiva attuazione».

Ed è per questo che il primo cittadino di Pianiga si è mosso subito, per sollecitare l'attuazione immediata della nota «al fine di garantire ai cittadini affetti dal virus e a tutti coloro che sono stati sottoposti a quarantena domiciliare, i servizi essenziali». Ne sottolinea l'urgenza e l'importanza «al fine di porre in essere nel mio territorio tutte le iniziative necessarie a scongiurare che il virus si propaghi ulteriormente, verificando e controllando direttamente il rispetto dei periodi di quarantena». E spiega con un esempio i casi in cui è necessario intervenire velocemente: «E' successo che un cittadino ospedalizzato non avesse nessuno che potesse portargli gli effetti personali, perché la moglie era stata posta in quarantena, ma per fortuna hanno chiesto il nostro aiuto e siamo intervenuti».

Sara Zanferrari

